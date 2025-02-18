Haymana’da Hayvan Yüklü Tır Devrildi

HAYMANADA TRAFİK KAZASI

Ankara’nın Haymana ilçesindeki Karahoca mevkiinde, F.Ç. yönetimindeki büyükbaş hayvan taşıyan tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Kaza haberinin alınmasıyla birlikte bölgeye ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan tır şoförü F.Ç. ve yolcu M.T.’yi ambulansla Haymana Devlet Hastanesi’ne taşıdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan M.T., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından tırın Diyarbakır’dan Ankara’nın Polatlı ilçesine büyükbaş hayvan taşıdığı, bu kazada hayvanlardan birkaçının da telef olduğu öğrenildi.