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Haymana’da Kavga: Baba, Oğul Öldürüldü

MUHTARLIK SEÇİMİSONRASI HUSUMET İKİ AİLEYİ YENİDEN KARŞI KARŞIYA GETİRDİ

Başkentte bir muhtarlık seçimi sonrasında doğan husumet, 6 yıl aradan sonra iki aile arasında yeniden çatışmaya dönüştü. Haymana ilçesinde 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde, Çaldağ Mahallesi’nde muhtarlığı kazanan Hacı Ali Akçil’in ailesi ile muhalefet eden S.Y. ailesi arasında başlayan tartışma neticesinde, Akçil bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Bu olayın ardından iki aile arasındaki husumet uzun süre devam etti.

BABA VE OĞUL CENAZE DEFNİ İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Haymana’nın Seyran Mahallesi’nde tesadüfen karşılaşan bu iki ailenin üyeleri arasında yeniden kavga çıktı. Bu kargaşada, baba Galip Akçil ve oğlu İsmail Akçil sokak ortasında vurularak hayatlarını kaybetti. Galip ve İsmail Akçil, Haymana’nın Durutlar Mahallesi’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı ile toprağa verildi. İkisi de 6 yıl önce muhtarlığı kazanan Hacı Ali Akçil’in mezarının yanına defnedildi.

SALDIRGAN VE GÖZALTILAR

Olayın ardından, saldırgan M.A.Ü ile birlikte 2 kişi gözaltına alındı. Yaşanan bu olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildiriliyor.

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