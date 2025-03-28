Haymana’da Kaza: Yıldırım Ailesi Defnedilecek

HAYMANADA TRAFİK KAZASI DETAYLARI ORTAYA ÇIKIYOR

Ankara’nın Haymana ilçesinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Yıldırım ailesi üyeleri, yarın Katrancı köyünde toprağa veriliyor. Haymana ilçesi Karahoca mevkiinde sabah saat 10.30 civarında gerçekleşen iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralanıyor. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevre hastanelere sevk ediliyor.

YARALILARIN DURUMU

Cenazeleri Haymana Devlet Hastanesi’ne götürülen Yıldırım ailesi fertleri arasında 6 yaşındaki Görkem Yıldırım, 9 aylık Duru Özdemir, Arif Yıldırım, Abdullah Özgen, Muhammet Emin Özdemir ve Ayşe Özdemir yer alıyor. Yaralı olan Neriman Yıldırım, aynı isme sahip dedesi Arif Yıldırım ve Yusuf Özdemir’in hastanedeki tedavileri ise sürüyor.

KAZANIN NEDENİ VE AİLENİN YAKINLARINDAN AÇIKLAMALAR

Yıldırım ailesinin yakınlarından Beyazıt Selvi, “Ölü olduğunu bilmiyordum. Sonrasında annem beni aradı. Dayısının torununun vefat ettiğini söyledi. Kazanın hatalı sollama nedeniyle olduğu söyleniyor. İki yakınım vefat etti, biri annemin dayısı, diğeri torunu. İki de yaralımız mevcut; biri dayımın gelini, diğeri büyük oğlu. Onların durumu hakkında şu anda bilgi yok. Cenazelerimiz yarın defnedilecek. Vefat edenler çiftçilik yapıyorlardı” şeklinde konuştu.