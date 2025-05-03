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Haymana’da Müşteki Hayatını Kaybetti

OLAYIN KAYNAĞI

Ankara’nın Haymana ilçesinde 1 Mayıs günü meydana gelen olayda, müşteki Naci Coşgun ile şüpheli O.C arasında arsa devriyle ilgili bir tartışma ortaya çıktı. Bu tartışma, kısa sürede arbedeye dönüşerek, gerilimi artırdı.

TÜFEK MÜDAHALESİ

Tartışmanın büyümesiyle şüpheli O.C, kendi iş yerinden bir tüfek çıkararak dışarıya çıktı. Ancak çevredeki vatandaşlar, hemen müdahale ederek O.C’nin elinden tüfeği aldı. Müşteki Naci Coşgun, bu olay sonrasında şüpheliden şikayetçi olurken, durumu gören vatandaşlar da hemen polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olayın ardından, göğüs ağrısı şikayeti ile Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Naci Coşgun, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen müşteki Coşgun, hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak soruşturma süreci başlatıldı.

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