Hayrabolu’da 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

OPERASYONUN DETAYLARI
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmalarda Aydınevler Mahallesi’nde belirledikleri adreslere yönelik operasyon düzenledi.
ELE GEÇİRİLENLER
Gerçekleştirilen aramalar sonucunda 46 fişek bonzai, 14 adet sentetik hap, 44 bin 340 TL nakit para, 1 adet pompalı tüfek ve 3 kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.