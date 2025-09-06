Haberler

Hayrabolu’da 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

OPERASYONUN DETAYLARI

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmalarda Aydınevler Mahallesi’nde belirledikleri adreslere yönelik operasyon düzenledi.

ELE GEÇİRİLENLER

Gerçekleştirilen aramalar sonucunda 46 fişek bonzai, 14 adet sentetik hap, 44 bin 340 TL nakit para, 1 adet pompalı tüfek ve 3 kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri Yapıldı

Balıkesir'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri, Zağnos Paşa Camisi'nde çocuklar ve gençlerin katılımıyla gerçekleşti. Programda konuşmalar yapıldı, hediyeler verildi ve ikramlar sunuldu.
Haberler

Bingöl’de Eğitim Alışverişi Yoğun

Bingöl'de, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesi kırtasiye alışverişleri artarken, velilerin mağazalara yoğun ilgi gösterdiği bildiriliyor. Esnaf, bu durumun piyasaya canlılık getirdiğini ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.