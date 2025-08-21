Hayrabolu’da Ayçiçeği Festivali Başladı

AYÇİÇEĞİ FESTİVALİ BAŞLADI

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde gerçekleştirilen “33. Ayçiçeği Festivali” etkinliği başladı. Festival, Hayrabolu Belediyesi önünde yapılırken, etkinlik Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

KONUKLARDAN ANLAMLI AÇIKLAMALAR

Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, festivalle ilgili konuşmasında, güzel bir festivale ev sahipliği yapacaklarını belirtiyor. Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu da festivallerin kardeşliği, birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurguladı. Başoğlu, ilçenin tarım ve hayvancılık alanında ün kazandığını aktararak, Trakya’nın en köklü festivallerinden birine ev sahipliği yaptıklarını kaydediyor.

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

Festivalin açılışında; CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar ile İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı da konuşmalar yaptı. Daha sonra protokol üyeleri, Edirne Belediye Bandosu, halk oyunları ekipleri ve vatandaşlarla birlikte bir kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Festivalin 24 Ağustos’ta sona ereceği duyuruldu.