Hayrabolu’da Trafik Haftası Etkinlikleri Yapıldı

TRAFİK HAFTASI KAPSAMINDA YAPILAN ETKİNLİK

Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde anlam dolu bir etkinlik düzenlendi. Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, ilçe merkezindeki ana cadde üzerinde oluşturulan kontrol noktasında vatandaşlarla buluşarak trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yaptı.

BİLGİLENDİRME VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARI

Ekipler, sürücülere emniyet kemeri kullanımının hayati önemi, hız sınırlarına uyulması ve yayalara geçiş önceliği gibi temel trafik kuralları hakkında hatırlatmalar yaptı. Etkinlik sırasında trafik bilincini artırmak amacıyla broşürler dağıtıldı. Yetkililer, Trafik Haftası boyunca ilçede benzer bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının süreceğini açıkladı.

TEMANIN ÖNEMİ

Etkinliklerde bu yılın temasının “Bir Kural, Bir Ömür” olduğu vurgulandı. Görevliler, trafik kurallarına uyulmasının sadece bireysel güvenlik için değil, toplumsal güvenlik açısından da son derece önemli olduğunu belirtti.