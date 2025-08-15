Hayrabolu’da Yangın Paniğe Neden Oldu

YANGIN HAYRABOLU’DA PANIĞA NEDEN OLDU

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen yangın, vatandaşları tedirgin etti. Hayrabolu ilçesi Alpullu Caddesi çevresindeki yolu kenarında bulunan gübrelerin, bilinmeyen bir sebeple tutuşmasıyla yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, çevrede korkuya sebep oldu.

FACİAYI ÖNLEYEN MÜDAHALE

Yangın, yakınlarda bulunan bir akaryakıt istasyonuna ulaşmadan kontrol altına alındı ve olası bir facianın önüne geçildi. İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Ayrıca, yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.