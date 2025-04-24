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Hayrat İnsani Yardım Derneği Kurban Fiyatları

KURBAN HİSSE BEDELLERİ BELİRLENDİ

Hayrat İnsani Yardım Derneği, bu yıl kurban hisse bedelini yurt dışı için 5 bin 500 lira, Yemen için 7 bin 400 lira, Suriye için 10 bin lira, Gazze için 13 bin lira ve yurt içi kesimler için 15 bin lira olarak açıkladı. Dernek, Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek olan yardımlarla Bangladeş, Bosna Hersek, Malezya ve Kenya gibi birçok ülkeye ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor.

KAMPANYA “KURBAN BİR ARADA OLSUN” ADIYLA BAŞLADI

Bu yılki kampanya “Kurban Beraber Olsun” sloganıyla başlatıldı. Dernek, kesilen kurbanların video kayıtlarını bağışçılara kısa mesaj ile gönderecek. Bu sayede bağışçılar, bağışladıkları kurbanların kesim süreçlerini takip edebilecekler.

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