Hayrat’ta Gazilerle Rafting Etkinliği Yapıldı

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER RAFTİNG KEYFİ YAŞADI

Trabzon’un Hayrat ilçesinde düzenlenen bir etkinlikte, şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi. Rafting ve zipline gibi çeşitli etkinliklerin yapıldığı bu organizasyon, Hayrat Kaymakamı Selçuk Baş’ın liderliğinde, Hayrat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın desteğiyle gerçekleştirildi. Etkinlik, Yeniköy Deresi üzerindeki parkurda düzenlendi ve katılımcılar rafting gibi aktivitelerle dolu bir gün geçirdi.

ETKİNLİKTE NEŞE VE BİRLİKTELİK HAKİMDİ

Görevlilerin eşliğinde parkurda zaman geçiren şehit aileleri ve gaziler, ardından deredeki rafting botlarına binerek suyun üzerinde neşeli anlar yaşadı. Kaymakam Selçuk Baş, ilçede yeni hizmete giren rafting parkurunda şehit aileleriyle gazileri ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Bu tür etkinliklerin, birlik beraberliği artırdığına ve katılımcılara moral sağladığına dikkat çekti.

Fethiyespor, Fırat Başkaya’yı Kadrosuna Kattı

Fethiyespor, 2. Lig Kırmızı Grup kadrosunu güçlendirmek için Fenerbahçe U19'da oynayan Fırat Başkaya ile sözleşme imzaladı ve kendisine başarılar diledi.
Seydikemer’de Kadın Yükümlüler Okul Temizliği

Seydikemer'deki kadın yükümlüler, yeni eğitim-öğretim yılı için okulu hazırladı. Bu çalışma, toplum yararına önemli bir katkı sundu.

