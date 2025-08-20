Hayri Baruş Toprağa Verildi

CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ
Gümüşhane Valisi Aydın Baruş’un dün hayatını kaybeden babası Hayri Baruş (79), Edirne’nin Süloğlu ilçesine bağlı Keramettin köyünde toprağa verildi. Hayri Baruş için köy mezarlığında bir cenaze töreni düzenlendi. Törende, Baruş’un cenazesi öğle vakti Edirne Müftüsü Ercan Aksu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.
CENAZEYE KATILIM YOĞUN OLDU
Cenaze törenine, Edirne Valisi Yunus Sezer, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Nevşehir Valisi Ali Fidan, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ile ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.