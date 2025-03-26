Hayri Çulhacı’nın Sabancı İle Bağı Ne?

GÜLER SABANCI’NIN GÖREVİ BIRAKMA KARARI

Güler Sabancı’nın uzun süre yürüttüğü Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bırakma yönündeki haberlerin ardından, Hayri Çulhacı ismi kulislerde öne çıkan adaylardan biri olarak dikkatleri çekiyor. Bu durum, “Hayri Çulhacı kimdir, Sabancı ailesiyle akrabalık bağı var mı?” gibi soruları gündeme getiriyor. Peki, Hayri Çulhacı Sabancı ailesinden mi? İşte, Sabancı Holding’deki rolü ve hakkında tüm merak edilen detaylar.

AKRABALIK BAĞI VAR MI?

Kamuoyunda Sabancı Holding’deki yönetim değişikliği süreçleriyle birlikte Hayri Çulhacı’nın Sabancı ailesiyle akrabalık ilişkisi olup olmadığı araştırmaların odağı haline geldi. Çulhacı’nın holding bünyesinde uzunca bir süre yüksek kademe görevlerde yer aldığı ve Sabancı ailesiyle herhangi bir akrabalık bağının bulunmadığı netleşti.

HAYRİ ÇULHACI’NIN KİMLİĞİ

Uzun yıllardır profesyonel kariyeri ile ön plana çıkan Hayri Çulhacı, özellikle bankacılık ve finans alanındaki tecrübeleriyle biliniyor. Bu özellikleri, onu Sabancı Holding için önemli bir aday konumuna getiriyor.