Hayri Çulhacı Sabancı Holding Başkanı Oluyor

GÜLER SABANCI’NIN GÖREVİ BIRAKMASIYLA GELİŞEN YENİLİK

Güler Sabancı’nın görevini bırakacağının açıklanmasının ardından, Sabancı Holding’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak Hayri Çulhacı belirlenmiştir. BU DURUM, internette “Hayri Çulhacı kimdir?” sorusunu sıkça aranır hale getirmiştir. İşte Hayri Çulhacı’nın biyografisi, eğitimi ve kariyeri hakkında bilgiler.

HAYRİ ÇULHACI’NIN EĞİTİM VE KARIYER YOLCULUĞU

Hayri Çulhacı, Türk bankacılık sektöründe uzun yıllara dayanan bir geçmişe sahip iş insanıdır. 1956 yılında Ankara’da doğmuş ve 1973’te Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun olmuştur. 1978 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmasının ardından, yüksek lisansını 1986 yılında ABD’deki Northeastern Üniversitesi’nde İşletme (MBA) alanında tamamlamıştır. Kariyerine 1979 yılında Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanı olarak başlamıştır. 1990’da Akbank’ta Genel Müdür Yardımcılığı görevine geçmiştir.

Akbank’taki kariyeri süresinde birçok önemli görevde bulunmuş, Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Denetim Komitesi Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Üst Düzey Risk Komitesi Başkanlığı gibi kritik pozisyonları üstlenmiştir. 2020 yılında emekli olmuştur. Ayrıca, Aksigorta A.Ş. ve Avivasa Yönetim Kurulu Üyelikleri ile Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlıkları gibi önemli görevler gerçekleştirmiştir. Şu anda Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti’nde üye ve Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

GELECEK PLANI VE GÖREV DEVRİ

Güncel bilgilere göre, 27 Mart 2025’te gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul sonrasında Hayri Çulhacı’nın Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralması planlanmaktadır. Bu gelişme, bankacılık sektöründe bir değişim sürecinin başlangıcını işaret ediyor.