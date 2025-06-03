Hayriye Kalender, Karabük’te Uyluk Proteziyle Yürümeye Başladı

YENİ PROTEZ İŞLEMİ HAYAT KAZANDIRIYOR

Karabük’te 10 yıldır kalça çıkığı sorunu nedeniyle yürüyemeyen Hayriye Kalender, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez gerçekleştirilen total femur (uyluk kemiği) protezi ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Bartın’da yaşayan 69 yaşındaki Kalender, kalça çıkığı nedeniyle daha önce iki kez ameliyat olmuş ancak istenen sonuca ulaşamamıştı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğine başvuran Kalender, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Uygar Daşar yönetimindeki ekip tarafından detaylı tetkiklerin ardından total femur protezi ameliyatı için karar verildi.

AMELİYATTA YENİLİKLER

Karabük’te ilk defa yapılan bu operasyonda, hastanın kalça ve diz eklemleriyle uyluk kemiği tamamen yenilendi. Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Hayriye Kalender, bir daha yürüyebilmenin mutluluğunu yaşarken, doktorlara ve hastane ekibine gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür etti. 10 yıl boyunca yürüyemediğini söyleyen Kalender, “İlk ameliyatımı 10 yıl önce oldum ama sonrasında rahat edemedim, yürüyemedim. 10 yıldır böyleydi.” şeklinde konuştu.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Prof. Dr. Daşar, hastanın daha önceki ameliyatlarında yapılan işlemlerin yeterince etkili olmadığını belirtti ve ekledi: “Tamir edilecek kemik dokusu kalmamıştı. Kalça ve diz eklemi ile ikisinin ortasında bulunan uyluk kemiği artık protez kabul edebilecek durumda değildi. Bunları yenilemek için özel malzeme kullanılması gerekiyordu. 6 aylık süre içinde hastamızın bilgilerini, filmlerini, kan sonuçlarını Sağlık Bakanlığımıza ilettik. Bakanlığımızın bu tür hastalar için sağladığı bir uygulama var. Bilimsel Kurul, özel implantların fiyatını 300-400 bin lira olarak belirliyor. Bakanlığımız bu durumu kabul etti.”

Daşar, hastanın şu anda uyluk kemiğinin olmadığını, sadece diz ve kalçada protez olduğunu, hastanın titanyum bir aparatla yürüyüş yapabildiğini, ayrıca hiçbir ağrı hissetmediğini de sözlerine ekledi. Bu tür bir operasyonun Karabük’te ilk kez uygulanması, bölgedeki tıbbi gelişmeler açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.