Hayriye Kaya Ortaokulu Tiyatro Yetenekleri

ÖĞRENCİLERİN TİYATRO PERFORMANSI

Antalya’da bulunan Hayriye Kaya Ortaokulu’nun öğrencileri, Turgut Özakman’ın “Ah Şu Gençler” eserini sahneye taşıdı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Antalya Devlet Tiyatrosu arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Kepez ilçesindeki bu okuldaki Tiyatro Topluluğu üyesi öğrenciler, izleyicilere unutulmaz bir performans sundu. Sahnedeki bu etkinliğe öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ve veliler de katılım gösterdi.

ANTALYA DEVLET TİYATROSU MÜDÜRÜ’NÜN AÇIKLAMALARI

Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürü Gökhan Tüzün, genç yetenekleri ilgiyle takip etti. Tüzün, “Ailenin, iletişim kurmanın ve konuşmanın önemi” konularını bir kez daha sahne üzerinde açıkladıkları için öğrencileri tebrik etti. Ayrıca, Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptıkları protokolle, tiyatroyla tanışmamış okulları ve öğrencileri bu sanat dalıyla buluşturduklarını ifade etti. “İnanıyorum ki bu öğrencilerin içerisinden birlikte sahneye çıkacağımız arkadaşlar olacak. Gerçekten çok yetenekli çocuklar var. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum.” sözleriyle destek verdi.

OKUL MÜDÜRÜ’NÜN TEBRİKLERİ

Okul Müdürü Neslihan Bedirhanoğlu Kok da, öğrencileri elde ettikleri başarılarından dolayı kutladı. Bu özel etkinlik, öğrencilerin yeteneklerini sergilediği ve tiyatro sanatına olan ilgilerini artırdığı bir deneyim sundu.