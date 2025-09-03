Hayriye Şen 20 Saat Sonra Bulundu

İNCİRLİOVA’DA KAYBOLAN BİRİ 20 SAAT SONRA BULUNDU

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, 86 yaşındaki Hayriye Şen, evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Kendisine ulaşılamazken, 20 saat sonra evinin 50 metre ilerindeki kullanılmayan bir evin bahçesinde bulundu. Şen’in bahçede düştüğü ve kalkamadığı öğrenildi. Yapılan arama çalışmaları sırasında, bir köpeğin sürekli havlaması sonucunda Şen’in yerinin tespit edildiği bildirildi. Şen’in sağlık durumunun iyi olduğu fakat tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

KÖPEĞİN SADAKATİ

Mahalle sakini Ferruz Sever, Şen’in başında bekleyen köpeğin sayesinde bulunduğunu ifade etti ve “Hayriye ablamız kayboldu. Köpeğimiz başında bekleyerek haber verdi. Çok mama verdiği için sahip çıktı” dedi.

KÖPEKLE OLAN İLİŞKİ

Hayriye Şen’in köpeğe sürekli mama verdiğini belirten Emir Çocuk, “Sürekli ekmek veriyordu nene ona, akşam-sabah mama veriyordu. Suyunu koyuyordu. Devamlı ilgileniyordu. Köpek, başında bekliyormuş. Ararken öyle bulundu” şeklinde konuştu.