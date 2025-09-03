Hayriye Şen, Kaybolmuştu. Bulundu

KAYBOLAN YAŞLI KADIN BULUNDU

Aydın’ın İncirliova ilçesi, Karabağ Mahallesi’nde kaybolan 86 yaşındaki Hayriye Şen, kullanıma kapalı bir evin bahçesinde bulundu. Hayriye Şen, en son dün gece 02.30’da evden çıkarak kayboldu. Bugün akşam saatlerinde, yakınları yaşlı kadının kayıp olduğunu fark etti. Alzheimer hastası olduğu bilinen Hayriye Şen için yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İhbarın ardından, Karabağ Mahallesi’ne jandarma komando ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Mahalle Muhtarı Özgür Yılmaz ile birlikte ekipler köyün çevresinde arama faaliyetlerine başladı. Ayrıca, camiden yapılan anons ile birlikte mahalle sakinleri de arama çalışmalarına katıldı.

YAŞLI KADININ DURUMU İYİ

Hayriye Şen, evinden yaklaşık 50 metre uzakta, kullanılmayan bir evin bahçesinde bulundu. Ayağının kayıp düşmesi sonucu bir daha hareket edemediği öğrenilen yaşlı kadının başında, sürekli ekmek ve mama verdiği “Aslan” isimli komşusunun köpeği durup havladı. Ekipler, havlama sesini duyduğunda o bölgeye yöneldi ve yaşlı kadını buldu. JAK ekipleri, Hayriye Şen’e ilk müdahaleyi yaparak su verdi. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilince, yakınları ve mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.