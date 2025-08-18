Hayvan Destekli Terapi Uygulanıyor

ANALİZ VE YENİ YAZIM STRATEJİSİ

Metin, hayvan destekli terapi uygulamaları ile öğrenme güçlüğü ve hiperaktivite bozukluğu yaşayan çocukların gelişimine odaklanıyor. Özel bir eğitim kurumunun sunduğu bu terapilerin amaçları, çocukların sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimlerini desteklemek. Metinde uzman görüşleri, gerçekleştirilen terapiler ve beklentiler detaylı bir şekilde ifade ediliyor. Yeni yazımda ana temayı koruyarak çocukların kazanımları ve uzmanların açıklamalarına yer vereceğim.

HAYVAN DESTEKLİ TERAPİ UYGULAMALARI

ANKARA’da özel bir eğitim kurumunda öğrenme güçlüğü (disleksi) ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanısı konulan çocuklar için uzman ekipler tarafından hayvan destekli terapiler gerçekleştiriliyor. Çankaya ilçesindeki bu kurum, disleksi ve DEHB tanısı almış çocukların zihinsel, sosyal, duygusal ve bilişsel işlevlerini artırmak amacıyla çeşitli terapiler sunuyor. At terapisi, köpek destekli okuma programları ve küçük hayvan terapileri gibi uygulamalarla çocuklar, denge, koordinasyon, öz güven ile hayvanlarla etkileşim yoluyla kendilerini sakinleştirmeyi öğreniyor.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Merkezde görevli özel eğitim uzmanı Havva Aydın, özel gereksinimli çocuklara hizmet sunmak için hayvan destekli terapilerin önemini vurguluyor. Aydın, “Hayvan destekli terapi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, disleksi tanısı ve otizm spektrum bozukluğu olan gruplarda yaygın olarak kullanılmakta. Biz, ergoterapi ile hayvan destekli terapileri aynı ortamda sunmayı hedefliyoruz. Bu çocukların kaygılarını azaltmak, motivasyonlarını artırmak ve sosyal etkileşim seviyelerini yükseltmek amacındayız. Hayvanlarla etkileşimleri, onlarla iletişim kurmaları daha kolay hale geliyor. Başlangıçta korkularını aşmalarına yardımcı oluyoruz” şeklinde ifade ediyor.

TÜRKİYE’DE YAYGINLAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Havva Aydın, çocukların hayvanları tanıma ve hayvanlara karşı sevgi aşılamanın gerekliliğini belirtiyor. Aydın, bazı çocukların normal gelişim gösteren arkadaşlarına göre daha çekimser olabileceğini, veteriner desteği ile bu kaygıları giderdikten sonra eğitim programlarına dahil ettiklerini anlatıyor. Çocukların köpeklere kitap okuma deneyimlerini paylaşıyor ve bu tür etkileşimlerin derslerdeki verimliliği artırdığını belirtiyor. Dünyada uygulanmakta olan bu yöntemi Türkiye’de yaygınlaştırmayı istediklerini vurguluyor.

ÜÇÜNCÜ TARAFIN DESTEĞİ

Eğitim sürecine katkı sunan veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli, çocuklar ile hayvanlar arasında gelişen sevgi bağını anlatıyor. Denli, bazı çocukların korku ya da travma yaşadıklarını, bu sebeple engelli hayvanlarla etkileşime geçerek karşılıklı olarak birbirlerini tanımalarını sağladıklarını ifade ediyor. Çocukların ruhsal yönden karşılacakları bu etkileşimlerin, onların sorumluluk almasına ve birlikte vakit geçirmesine yardımcı olduğunu belirtiyor. Bu sayede çocuklar, ileride hayvan sevgisinin, hayvanlarla olan ilişkilerin önemini öğrenen bireyler haline geliyor.