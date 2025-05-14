Hayvan Hakları İçin Adalet İstiyoruz

ŞİDDET OLAYI VE TEPKİLER

Sivas’ın Kangal ilçesinde 80 yaşındaki S.C., bir eşeğin başına çuval geçirerek dakikalarca dövdü. Hayvan Hakları Federasyonu Sivas Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, yaşanan duruma ilişkin yapılan açıklamada, şiddetle mücadelede yeterli ceza verilmediği için bu tür olayların arttığını belirtti. “Yasal yollara başvurduk. Bu kişinin hak ettiği şekilde hapis cezası almasını istiyoruz” diyerek sürecin önemini vurguladı.

OLAYIN DETAYLARI VE YASAL SÜREÇ

Olay, 8 Mayıs’ta Alacahan köyünde meydana geldi. S.C., eşeğe sopayla defalarca vurdu. Dengesini kaybeden hayvan yere yığıldığında bile dövmeye devam etti. Bu anlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İhbar sonrası jandarma tarafından gözaltına alınan S.C., ifadesinin ardından serbest bırakıldı ve dövülen eşeğin öldüğü bilgisi alındı.

KADİFE’YE SON GÖREV

Özge Nihan Çubukçu, şiddete uğrayan hayvan için harekete geçme isteği taşıdığını ifade ederken, “80 yaşındaki bir adam, bir eşeğin başına çuval geçirerek onu döverek öldürdü. Belki bir eşekti ama ben ona bir isim verdim; en azından bir adı olsun, bu dünyadan geçtiği bilinsin istedim. Adını ‘Kadife’ koydum. Bu dünyadan bir Kadife geçti” dedi. Bu üzücü olayın ardından adım atma gerekliliğine dikkat çekti.

ŞİDDETİN TOPLUMSAL ETKİLERİ

Çubukçu, toplumda hayvanlara yönelik şiddetin artmasının, insanlara karşı da şiddetin artmasına neden olacağını kaydederek, “Onlara gereken özeni göstermezsek, bu durum toplumun kalitesini doğrudan yansıtır. Her geçen gün şiddete daha meyilli bir toplum haline geliyoruz” ifadelerini kullandı. Kadife olayının, şiddet sarmalının bir sonucu olduğunu vurguladı.

ADALLET VE ŞİDDETİN SONU

Başakşehir’de 1 Ocak 2024’te asansörde öldürülen Eros isimli kediyi hatırlatan Çubukçu, “Eros’u öldüren kişi de hak ettiği cezayı almadı. Bu, kabul edilemez. O ceza almadığı için bu şiddet sarmalı sürüyor” dedi. Kadife’nin ölümünün, toplumsal vicdanın ne kadar zayıfladığını gösterdiğini belirterek, “Bu sarmal dönmeye devam ederse hedef artık sadece hayvanlar olmayacak, insanlara da ulaşacak” dedi.

SESSİZ KALMAMALIYIZ

Çubukçu, yasal sürecin başlatıldığını ve adaletin yerini bulması için mücadele etmeye devam edeceklerini de belirterek, “Lütfen hayvan deyip geçmeyelim. Amacımız en zayıf halkayı yani doğayı ve hayvanları koruyarak, toplumun adalet mekanizmasını güçlendirmektir” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Bunu görmezden gelmek, kaldırımda yürüyen bir kadının ya da çocuğun ölümüne sessiz kalmanın hazırlığıdır” diye ekledi.