Hayvan Pazarı’nda Satışlar Başladı

KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Kurban Bayramı’na az bir süre kalırken Erzincan’daki hayvan pazarında satışlar hızlandı. Alıcılar ve satıcılar arasında geçen yoğun pazarlıklar dikkat çekici sahneler oluşturdu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Erzincan’daki hayvan pazarı, Kurban Bayramı öncesinde büyük ilgi gördü. Besiciler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını satmak için sabah erken saatlerden itibaren pazara geldi. Alıcılar ise kurbanlık hayvanlar için fiyat kontrolüne geçerek en uygun seçenekleri aramaya başladı.

PAZARLIK HAVASI CÖMERT OLDU

Pazarda vatandaşlar arasında yapılan pazarlıklar, bazen dakikalarca sürdü. Satıcılar, hayvanlarının sağlıklı ve bakımlı olduğunu dile getirerek fiyat tekliflerini savundular. Özellikle tokalaşma ile gerçekleştirilen geleneksel pazarlık yöntemi, pazar yerinde bayram coşkusunu artırdı.

GEÇEN YILA GÖRE DAHA DÜŞÜK FİYATLAR

Bu yılki kurbanlık fiyatları hakkında yapılan değerlendirmelere göre, hem alıcılar hem de satıcılar, fiyatların geçen yıla göre daha düşük olduğunu belirttiler. Besiciler, “Her bütçeye uygun kurbanlık bulmak mümkün” diyerek pazarda sıkı pazarlıkların yapıldığını ifade ettiler. Alıcılar, bu yılki kurbanlık fiyatlarından duydukları memnuniyeti açıkladı.