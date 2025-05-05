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Hayvan Pazarı Ziyareti Gerçekleşti

CANLI HAYVAN PAZARI ZİYARETİ

Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez ve Belediye Başkanı Turan İlbey, ilçedeki canlı hayvan pazarını ziyaret etti. Kurban Bayramı öncesi bu ziyareti gerçekleştiren Eskimez ve İlbey, hayvan satıcıları ile vatandaşlarla bir araya gelerek “Hayırlı ve bereketli satışlar” temennisinde bulundu. Eskimez, ilçenin gelişimi için ticari hareketliliğin büyük önem taşıdığını dile getirdi.

KURBAN BAYRAMI TELASI

İlbey, Kurban Bayramı hazırlıklarının başladığını ifade ederek, “Bir yandan vatandaşlarımız kurbanlıklarını alıyor, diğer yandan da besicilerimiz satışlarını yapıyor. Ulaş’ta canlı hayvan pazarını daha canlı hale getirmek konusunda satıcılarımızla fikir alışverişinde bulunduk.” dedi. Ayrıca, ilçede hayvan yetiştiriciliğinin yoğun olduğunu belirten İlbey, “Belediye olarak açtığımız pazar sayesinde hayvan yetiştiricilerimiz satış yapmak için başka pazarlara gitmeyecek.” şeklinde konuştu.

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