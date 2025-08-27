Hayvan Sağlığı İçin Şap Aşılama

ŞAP AŞILAMA KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

Hayvanların sağlığı ve refahı için gerçekleştirilen sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası, Bayburt’un merkezi ve ilçelerinde il-ilçe müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından aktif bir şekilde sürdürülüyor. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan bu kampanya çerçevesinde, il genelinde çalışmalar yoğunlaştırılıyor.

SAĞLIKLI HAYVANLAR İÇİN HİJYENİK ÖNLEMLER

Kampanya öncesi tamamlanan hijyen ve dezenfeksiyon işlemleri sonrasında, veteriner hekimler büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara şap aşılarını uygulamaya başlıyor. Aşılama işlemleri, yetiştiricilerin ekonomik kayıplar yaşamaması ve hastalığın yayılmasının engellenmesi amacıyla aralıksız olarak devam ediyor.

HAYVANCILIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN GEREKEN BİR KONU

Şap hastalığının önlenmesi, hem hayvanların sağlığını koruyor hem de ülke genelindeki hayvancılığın sürdürülebilirliğini sağlıyor. Bu aşılama kampanyası, hayvan sağlığı ve huzuru için oldukça önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.