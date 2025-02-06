Hayvan Sevgisi Mesleğe Dönüştü, Hedef Mandıra Kurmak

ILKAN TURGUT’UN BESİCİLİK HİKAYESİ

Trabzon’un Araklı ilçesinde 25 yaşındaki İlkan Turgut, çocukluğunda büyük bir sevgi ile başladığı besiciliği şimdi meslek haline getirdi. Komşusundan aldığı bir danayla ilk adımını attığı besicilik alanında, zamanla büyükbaş hayvan sayısını 15’e çıkaran Turgut, şimdi mandıra kurmayı hedefliyor. Hayvanlarının beslenmesi, sağıma, yem temininden yaylacılığa kadar her şeyi bireysel olarak üstlenen Turgut, “Çocukluktan beri hayvanları çok seviyorum. Bir yere gezmeye gitsem önce eve değil, ahıra gider bakarım.” şeklinde konuşuyor.

BESİCİLİĞE İLK ADIMLARI

Turgut, 14 yaşında iken komşusunun doğum yapan ineğinin yavrusunu sahiplenerek besiciliğe ilk adımını attı. Zamanla hayvan sayısını artırarak 15 büyükbaşa ulaşan Turgut, tüm bakımlarını kendisi yapıyor. Sadece kurbanlık yetiştiriciliği değil, aynı zamanda süt ürünleri üretimi ile de aile ekonomisine katkı sağlıyor. Gençlere tarım ve hayvancılığa yönelmelerini tavsiye eden Turgut, çevresinden büyük bir takdir topluyor.

HER ŞEYİ KENDİ YAPIYOR

Hayvanlarının tüm bakım sürecini tek başına üstlenen Turgut, “7-8 yıldır burada devam ediyorum. Kurbanlık hayvan bakıyorum. Hayvan pazarına gidiyorum. Mayıs ayı gelince yaylaya çıkıyorum. Yağ, peynir ve süt yapıyorum. 15 hayvana kendim bakıyorum. Bu işi 3-4 kişi ancak yapabilir.” ifadesini kullanıyor. Tüm işlemleri kendisi yapan Turgut, besicilik yaptığı için kendini şanslı hissediyor.

BÜYÜK MANDIRA HEDEFİ

Turgut, büyük bir mandıra kurmanın hayalini taşıyor. “Ailem ve komşularım tebrik ediyor ama pek yardım eden yok. ‘Bazı insanlar neden bu işi yapıyorsun?’ diye soruyor. Ben de ‘Sevdiğim için yapıyorum’ diyorum.” diyen İlkan Turgut, gençlere yönelik bir mesaj da veriyor: “İleride pişman olabilirsiniz. Hayvancılık olmasa bile bir meslek sahibi olabilirsiniz.”

ŞAHLANAN YETENEK

Turgut’un komşusu Perihan Emirza, “Bir buzağı ile başladı bu işe. Yıllardır da devam ediyor. Helal olsun. İlkan’ı takdir ediyorum, çünkü onun yaptığını 5 kişi yapamaz.” diyerek Turgut’un çalışkanlığını ve yeteneğini övgüyle dile getiriyor. Emirza, kendi çocuklarının hiç bir şey yapmadığını, İlkan’a hayran olduğunu ifade ediyor.