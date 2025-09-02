Hayvanat Bahçesi’nde Okan Rahatsızlandı

ÇEKMEKÖY’DE AYI RAHATSIZLIĞI

İstanbul’un Çekmeköy ilçesindeki özel bir Hayvanat Bahçesi ve Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşayan üç yaşındaki ‘Okan’ isimli ayı, yediği meyveler nedeniyle rahatsızlandı. Bu durum üzerine, ayı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi’ne bağlı Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi’ne götürüldü. Burada muayene edilen Okan’ın MR’ının çekilmesine karar verildi.

TEDAVİ SÜRECİ VE SONUÇLARI

Anestezi altında MR çekilen ayı, tedavi edildikten sonra tekrar hayvanat bahçesine döndü. Yapılan MR tetkiklerinde Okan’ın yediği soğuk meyveler nedeniyle üşüttüğü belirlendi. Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Doktor Ebu Derda Günay, Okan’ın aniden fazla soğuk meyve tüketmesinin ardından karın ağrısı yaşadığını ifade etti. Günay, “Okan isimli ayıyla biz 3 yıl önce tanıştık ve kendisi yaklaşık 3 yıldır takip ettiğimiz bir hasta. Yine 3 yıl önce bize zehirlenme şikayetiyle geldi. Diğer kardeşlerini zehirlenmeden dolayı kaybetmiştik, Okan’ı son anda yetiştirdiler. Ardından da Okan ile bizim serüvenimiz başladı. O gün toparladık onu fakat ara ara takip ettiğimiz hastalarda problemler olabiliyor. Bu ufaklığımız da gerçi artık ufaklık diyemiyorum, 3 yaşında ve 200- 300 kiloya yaklaşmış. O da meyveyi sanırım fazla yemiş. Biz yaptığımız tetkiklerde onu anladık. Soğuk meyveyi aniden çok yediği için karın ağrısı mevcuttu” diye konuştu.

SAĞLIĞI İYİYE GİDİYOR

Günay, hayvanın soluk algısı ve karın ağrılarının durumunun değişebildiğini belirtirken, tetkiklerde başka bir sorunun olmadığını da ekledi. “Yaptığımız tetkiklerde de burada işte bilgisayarda tomografisini çektik, kan tahlillerine baktık. Tetkiklerde başka bir sorun olmadığını anladık ve karın ağrısı tedavisi yaptığımızda toparladı zaten. Şu an gayet keyfi yerinde, tedavisini yaptık ama biz takibimize devam ediyoruz. Bundan sonra inşallah bir daha kötü karşılaşmayız diye düşünüyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.