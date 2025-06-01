Hayvancılık Zorlaşıyor, Gençler Uzaklaşıyor

GENÇ ÜRETİCİ AHMET ŞEN’DEN KURBANLIK KESİMİNE DEĞERLENDİRME

Aydın’ın Karacasu ilçesinde hayvancılıkla uğraşan genç üretici Ahmet Şen, kurbanlık kesenlerin sayısının her yıl azaldığını belirtti. “Asgari ücretli ve emekli nasıl kurban kesecek? İlk çıktığında emekli ikramiyesi bir kurbanlık alıyordu, şimdi dörtte birini bile karşılamıyor” diyerek artan maliyetlerle birlikte insanların kurban kesme imkanlarının giderek azaldığını dile getirdi.

SEKTÖRDEKİ GELECEK KARA

Ahmet Şen, hayvancılığın ve tarımın zorlukları hakkında düşüncelerini paylaşarak, artan maliyetler ve düşen alım gücü nedeniyle sektörün geleceğini karanlık buluyor. “Gençler hayvancılıktan uzaklaşıyor, mevcut üreticiler de yaşlılık nedeniyle işi bırakmak zorunda kalıyor” diye konuştu. Ayrıca, “Bu gidişle et olmadan et olacak, insanlar protein tozlarıyla beslenecek” diyerek durumu eleştirdi. Yem ve saman fiyatlarının arttığını vurgulayan Şen, “50 kiloluk yemin çuvalı bin liraya dayandı” ifadelerini kullandı.

HAYVANCILIĞIN DURAĞANLIĞI VE GELECEĞİ

Karacasu’nun sanayi bölgesi olmadığını ifade eden Şen, halkın geçimini tarım ve hayvancılıkla sağladığını belirtti. “Hayvancılığı bıraktığımızda sadece üretici değil, veteriner, yemci, nakliyeci de zarar görecek” dedi. Tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilir bir politika olmadığını savunan Şen, “Her gelen bakan kendi politikasını uyguluyor, sürekli değişen bir sistem var” şeklinde konuştu.

ZİRAİ ÜRETİMDE AHLATMA SORUNU

Zeytin üreticiliği yapan Şen, tarımda durumun da iç açıcı olmadığını ifade ederek, “Geçen yıl zeytini 190 liradan satıyorduk, bu yıl 140 liraya düştü. Çiftçilik ve hayvancılık zararla devam ediyor” dedi. Gençlerin hayvancılıkla uğraşmak istemediğini belirten Şen, bu alanda bulunan sıkıntıların etkisini gençlerin üzerinde hissettiğine dikkat çekti.

Ahmet Şen, “Gençler sigortalı işlere yöneliyor. Hayvancılıkta yağmur, çamur, hayvan hastalığı gibi sorunlar var. Masraflar çok, gelir gideri karşılamıyor” dedi. Ayrıca, hayvancılık yapanların evlilikte yaşadığı zorlukları da vurguladı. “Eskiden hayvanı olan kişiye kız verilirdi, şimdi hayvancılıkla uğraşan birine kız vermek istemiyorlar” diye ekledi.

GELECEKTE SANAYİYE GEÇİŞ

Üniversite eğitiminden vazgeçen Ahmet Şen, “2014’te İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümünü kazandım ama ailemin yanında kaldım. Şimdi masraflar çok arttı, hayvancılık para kazandırmıyor” şeklinde konuştu. Gelecekte sanayiye geçeceğini belirten Şen, “Bugün olsa yine üniversiteye gitmezdim. Mezun olsan da ne yapacağın belli değil” dedi.