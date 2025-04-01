Hayvancılıkla 6 Kıtada 40 Ülke Gezisi

ŞIRNAK’TA GEZİ ORYANTASYONU

Şırnak’ın Balveren beldesinde yaşayan Taybet ve Feyzullah Artuç çifti, hayvancılıktan elde ettikleri gelirle 16 yıl içinde 6 kıtada toplam 40 ülke keşfetti. Gençlik dönemlerinde okudukları bir gazetenin ekinden esinlenerek dünyayı gezme hayali kuran çift, minibüs şoförü olan Feyzullah ve hayvancılıkla uğraşan Taybet, birikimlerini seyahat etmek için kullanıyor. “Hedefimiz 208 ülke gezmek” diyen Artuç çifti, dünya turuna çıkma isteğini her daim canlı tutuyor.

YAŞANILAN HİKAYE VE GEZİ TARİHİ

Feyzullah Artuç, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, seyahat maceralarının Hürriyet Gazetesi’nin Kelebek ekiyle başladığını aktardı. Genç yaşlarda İzmir’in Çeşme ilçesine gitme arzusu taşıdığını belirten Artuç, “O merakla yola çıktım. Taybet Hanımla evlendikten sonra Van’dan başladık, Van Kalesi, İshak Paşa Sarayı gibi birçok yeri gezdik” dedi. Türkiye turunun ardından, “Dış ülkelere açıldık. İlk olarak Suriye, Irak, İran’a gittiğimiz gibi devamında Gürcistan’dan başlayarak Rusya’ya kadar ulaştık” diye ekledi.

AVRUPA’DA GEZİLEN ÜLKELER

Artuç, Avrupa’yı gezmenin kaçınılmaz olduğunu da vurgulayarak, “Daha önce birçok ülkeye gittiğimiz için Schengen vizesi almamız kolaylaştı” ifadesini kullandı. “Vizemizi aldıktan sonra Avrupa’da 18-20 ülkedeydik. Yunanistan’dan başladık, Bulgaristan’dan çıktık ve Mısır’a yöneldik” diyen Artuç, Mısır’ın tarihi zenginliğine vurgu yaptı. Ardından Tayland’a geçiş yaptıklarını ve komşu ülkeleri de gezmeyi planladıklarını belirtti.

GEZİ MASRAFLARININ KAYNAĞI

Gezi masraflarını besledikleri inekleri satarak karşıladıklarını söyleyen Artuç, “Maddi ortamı biz iki şekilde sağlıyoruz. Ben ticari minibüs işletmeciliği yapıyorum, Taybet Hanım da hayvancılık yapıyor” dedi. Yılda bir inek veya bir dana satarak masrafları karşılayabildiklerini aktaran Artuç, “Geçen yıl bir kurbanlık inek sattık ve Tayland’a 20 gün kaldık. Bunun için harcadığımız yaklaşık 100 bin TL oldu” diye konuştu.

GİDİLECEK DAHA ÇOK YER VAR

Taybet Artuç, çiftin toplamda 40 ülkeye gittiğini, 6 kıtanın tamamını gördüklerini ifade etti. “Sadece Avustralya’ya gitmedik, ama daha keşfedilecek birçok ülke var” diyerek, sağlıkları el verdiği sürece seyahatlerine devam edeceklerini belirtti. Seyahat etmek için bir hedef belirlemediklerini, “Nereye kadar gidebiliriz bilmiyorum” diyerek ifade etti.

GEZİLER VE GÖRÜŞLER

Taybet Artuç, “Kocamla birlikte altın ve lüks araba almak yerine dünyayı dolaşmayı tercih ediyoruz” dedi. Seyahat their keyifli olduğunu ve bu süreçte birbirinden çok şey öğrendiklerini ekledi. “Gezmeyi seçenlere hepinizi da altın ve lüks araçlardan uzak durup dünyayı keşfetmeye davet ediyorum” diyerek, bu yaşam tarzının mutluluk kaynağı olduğunu aktardı.