Hayvancılıkta Zorlukların Artışı Devam Ediyor

ÜRÜCÜLERİN ZORLUKLARI VE ARTAN MALİYETLER

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan Burcu Kaya, hayvancılıkla uğraşan bir üretici olarak, sektördeki zorlukları dile getirdi. Kaya, yem fiyatlarındaki sürekli artışın süt gelirleriyle karşılanamadığını ifade ederek, “Bir kilo yemle bir kilo süt denk gelmiyor, ne yapacağımızı şaşırdık” dedi. Eşiyle birlikte işlerini yürüttüklerini ve ineklerine çocukları gibi baktıklarını belirten Kaya, yüksek masrafların işlerinin sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini vurguladı. Süt ve yem fiyatları arasındaki dengesizliğin kendilerini derin bir sıkıntıya soktuğunu söyleyerek, “Çiftçilik yapıyoruz. Kendi üretimimizi kendimiz gerçekleştiriyoruz. İneklerimize de kendimiz baktığımız için süt için kullandığımız yem parası, süt parasını karşılamıyor. Gelirimiz çok düşük, mazot fiyatları çok yüksek” şeklinde konuştu.

HAYVANLARIMIZI KESİME GÖNDEREMİYORUZ

Kaya, diğer gelir kaynaklarının olmayışı sebebiyle hayvanları kesime göndermelerinin mümkün olmadığını açıkladı. “Sadece inekçilik yapıyoruz. İnek ve süt parasıyla geçiniyoruz. Bir buzağı sattığımızda kazanç elde edebiliyoruz. Böyle giderse hayvanlarımızı zamanla bitireceğiz” diyen Kaya, hayvancılığı sürdürme çabası içinde olduklarını söyledi. Oğlunun okuldan sonra çiftlikte kendilerine yardım ettiğini belirten Kaya, gelecekte bu işi yapması konusunda endişeli olduğunu dile getirdi. Çocukları için daha iyi bir yaşam hayali kuran Kaya, oğlunun memur olması durumunda onun daha iyi bir hayat yaşayabileceğini ifade etti.

VETERİNER GİDERLERİ YÜKSEK

Veteriner maliyetlerinin de kendilerini zorladığını söyleyen Kaya, “Veteriner maliyetleri çok yüksek. Genelde ilaçlarını kendimiz alıyoruz. Kendi imkanlarımızla tedavi yapmaya çalışıyoruz” dedi. Tohumlama işlemlerinin genellikle veteriner tarafından yapıldığını fakat diğer işleri eşinin yanımda kendisinin yürüttüğünü sözlerine ekledi.

KURBAN KESMEK ARTIK HAYAL

Aynı mahalleden olan Ata Pehlivan, devletin et fiyatlarını kontrol altında tutmak için yurt dışından sürekli hayvan ve et ithalatı yaptığını belirtti. Ancak süt üreticilerinin göz ardı edildiğini ifade ederek, “Firmalar, sütümüzü en az parayla almaya çalışıyor. Söyledikleri fiyatı bile vermiyorlar” dedi. Pehlivan, yem fiyatlarının da astronomik seviyelere ulaştığını ve bu durumun üretimi olumsuz etkilediğini dile getirerek, “Bir çuval yem 700 lira. Bu yemle nasıl üretim yapacağız?” diye sordu. Artan maliyetlerin kurbanlık alımlarını güçleştirdiğini ifade eden Pehlivan, “Kuzu fiyatı 15-20 bin lirayı buldu. Emekli maaşıyla kurban kesmek artık hayal oldu” şeklinde konuştu.