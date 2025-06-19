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Hayvanlar Otlatırken Ceset Bulundu

CESDET BULUNMASI

Beykoz Elmalı Barajı çevresinde 17 Haziran’da hayvanlarını otlatan bir kişi, su kenarında bir ceset fark ediyor ve durumu yetkililere bildiriyor. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede, cesedin yabani hayvanlar tarafından parçalandığı tespit ediliyor. Ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırılıyor.

KİMLİK BELİRLENMESİ VE SORUŞTURMA

Yapılan otopsinin ardından cesedin, 19 Mayıs’tan bu yana kayıp olan Hüseyin Karakuş’a ait olduğu anlaşılıyor. Karakuş’un, nişanlısının başka bir kişiyle evlenmesi yüzünden psikolojik sıkıntılar yaşadığı ve uyuşturucu madde kullandığı iddiaları bulunuyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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