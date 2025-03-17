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Hayvanlara Adalet Başkanı’ndan Skandal Açıklamalar

SKANDAL AÇIKLAMA

Hayvanlara Adalet Derneği’nin başkanı Hülya Yalçın, katıldığı bir programda tartışma yaratan ifadeler kullandı. Başıboş köpek sorunuyla ilgili süregelen tartışmalar sürerken, Yalçın sosyal medyada gerçekleşen bir canlı yayında yer alan sözleriyle dikkat çekti.

KÖPEKLERDEN GÜÇLÜ REAKSİYON BEKLENTİSİ

Yalçın, “Keşke köpekler gelen her görevlinin boynunu koparıp atsa bir tarafa. En azından 3-5 görevlinin boynunu koparsa da içimiz soğusa.” şeklinde konuşarak, köpeklerin görevli kişilere karşı eylemde bulunmasını istedi. Bu ifadeler, izleyenler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

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