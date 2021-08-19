Hayvanlara yasal statü verilecek

Güney Kore’nin hayvan koruma yasası tüm dünyada örnek olacak uygulamaları kapsıyor.

“Güney Kore’nin hayvan koruma yasası, hayvanlara kötü davranan herkesin en fazla üç yıl hapis veya 30 milyon won (217 bin 283 Türk Lirası) para cezasına çarptırılabileceğini belirtiyor”

Adalet bakanlığı genel müdürü Choung Jae-min, Güney Kore medeni kanununun hayvanlara yasal statü vermek için değiştirileceğini aktardı. Hayvan istismarcıları ve evcil hayvanları terk edenler yakında daha sert cezalarla karşı karşıya kalacak.

Reuters’ın haberine göre, parlamento tarafından onaylanması beklenen değişiklik, Güney Kore’yi hayvanları yaşama hakkı olan canlılar olarak tanıyan birkaç ülkeden biri yapacak.

Güney Kore’nin hayvan koruma yasası, hayvanlara kötü davranan herkesin en fazla üç yıl hapis veya 30 milyon won (217 bin 283 Türk Lirası) para cezasına çarptırılabileceğini belirtiyor.

Öneri, hayvanları korumak için halihazırda yürürlükte olan yasaların bulunduğuna dikkat çeken Kore Evcil Hayvan Endüstrisi Perakende Derneği tarafından şüpheyle karşılandı.

Derneğin genel müdürü Kim Kyoung-seo, “Endüstriyi ve toplumu etkileyecek olan yasa, evcil hayvanların sahiplendirilmesini zorlaştıracaktır” dedi.

Hayvan refahı meclis forumuna başkanlık eden milletvekili Park Hong-keun, hayvanların insanlarla uyum içinde bir arada yaşayan canlı varlıklar olarak korunması ve saygı duyulması gerektiği konusunda toplumsal fikir birliği olduğu için, değişikliğin büyük olasılıkla kabul edileceğini söyledi.