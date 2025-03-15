Hayvanları Koruma Toplantısı VKS İle Yapıldı

TOPLANTIDA HAYVAN HAKLARI GÜNDEME GELDİ

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın başkanlık ettiği Video Konferans Sistemi (VKS) ile düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıya Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü de eşlik etti.

5199 SAYILI KANUNUN UYGULAMALARI DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıda, “5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu” çerçevesinde yürütülen çalışmalar, almaları gereken önlemler ve uygulanacak projeler üzerinde duruldu. Bu kapsamda hayvan haklarına yönelik gelişmeler ve iyileştirme gereksinimleri değerlendirildi.