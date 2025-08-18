Hayvanları Koruma Toplantısı Yapıldı

BİLECİK’TE HAYVANLARI KORUMA KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’in liderliğinde, ‘Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı’ yapıldı. Toplantı, Bilecik İl Özel İdaresi’nde gerçekleştirildi ve bu etkinliğe ilgili kamu kurumları, kuruluş temsilcileri ile sivil toplum temsilcileri katıldı.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR GÜNDEME GELDİ

Toplantıda, sokak hayvanlarının korunması, beslenmesi, rehabilitasyonu ve sahiplendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar detaylı bir şekilde ele alındı. Ayrıca, hayvan haklarının korunması konusunda kurumlar arası iş birliğini güçlendirmenin önemi vurgulandı. Kurul sırasında, 2025 yılı içerisinde uygulanması planlanan projeler de değerlendirildi ve mevcut sorunların çözümüne yönelik öneriler tartışıldı.

Vali Sözer, hayvanların yaşam hakkının korunmasının sadece bir görev değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı. “Tüm canlıların yaşam hakkına saygı göstermeliyiz. Bu konuda hepimize önemli görevler düşüyor” diyerek bu konunun önemine dikkat çekti. Hayvan severler ve ilgili kurumlar arasında koordinasyonu artırmak amacıyla düzenlenen bu toplantıların gelecekte de devam edeceği ifade edildi.