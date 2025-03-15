Hayvansal Ürün Bilgilendirme Zorunluluğu Geliyor

DÜZENLEMEYLE BİLGİLENDİRME ARTACAK

Ticaret Bakanlığı, hayvansal parça içeren ürünlerle ilgili önemli bir düzenleme hazırladı. Bu düzenlemeye göre, dana, koyun veya domuz derisi gibi parçalar içeren eşyaların etiketlerinde ve ambalajlarında, bu parçaların hangi hayvandan elde edildiğine dair net bilgilendirme yapılacak. “Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı” nın amacı, hayvansal menşeli parçalar içeren ürünlerin kaynağı hakkında tüketicilere tam ve doğru bilgi sunmak.

TÜKETİCİLER BİLGİ SAHİBİ OLACAK

Bu düzenleme ile tüketicilerin ürün içerikleri hakkında daha fazla bilgiye sahip olması hedefleniyor. Ayrıca, hayvansal olmayan parçaların suni, vegan ve sentetik deri gibi yanıltıcı ifadelerle tanıtılmasının önüne geçilmesi planlanıyor. Hazırlanan taslağa göre, hayvansal parça içeren ürünlerde, bu parçaların hangi hayvandan elde edildiğini belirten bilgilendirmenin etiketlerde, ambalajlarda veya ürün belgelerinde yer alması zorunlu olacak. Bilgilendirme Türkçe ve en az 12 punto büyüklüğünde yapılacak. Uzaktan iletişim araçlarıyla yapılan satışlarda da bu bilgilendirme, ürünün özelliklerinin belirtildiği alanda sunulacak. Böylece, tüketici dana, domuz veya koyun derisinden üretilen eşyalar hakkında bilgi sahibi olacak.

Düzenleme, hayvansal parça içeren tekstil, eldiven, ayakkabı, çanta, cüzdan, kemer, saat, takı, kırtasiye, mobilya, halı ve oyuncak gibi Bakanlığın sorumluluğundaki ürün gruplarını kapsayacak. Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, bu düzenlemenin hem tüketicilere hem de piyasaya olumlu yansımaları bekleniyor. Tüketiciler, ürünleri satın alırken daha bilinçli tercihler yapabilecek. Zorunlu bilgilendirme ile birlikte şeffaflık artacak ve firmaların içerik konusunda daha sorumlu hale gelmesi bekleniyor. Ayrıca değişikliğin, üreticiler açısından uzun vadede etik ve sürdürülebilir üretim anlayışını güçlendireceği öngörülüyor. Kısa süre içinde Resmi Gazete’de yayımlanması beklenen tebliğ taslağı ile firmalara, yeni düzenlemelere uyum sağlamaları için bir geçiş süreci tanınacak. Düzenleme sonrası tedarik sürecinde ve ürün fiyatlarında herhangi bir olumsuzluğun yaşanması beklenmiyor.