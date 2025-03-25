Hazal Kaya’nın Protestoya Yönelik Paylaşımı Tartışılıyor

PROTESTOLARIN ARDINDAN GÖRÜLEN OLAY

Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanmasının ardından Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde protesto gösterileri gerçekleştirildi. Eylemler sırasında dikkati çeken bir durum, bir vatandaşın üzerinde bir kozmetik markasının adı yazılı pankartla gösterilere katılması oldu. Bu görüntület, markanın reklam yüzü olan ünlü oyuncu Hazal Kaya’nın dikkatini çekti.

HAZAL KAYA’NIN PAYLAŞIMI VE TEPKİLER

Kaya, reklam yüzü olduğu markanın pankartının fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak, “Gurur duyduk” notunu ekledi. Ancak, Kaya’nın paylaşımının altında yazdığı “Marka görünüyor diye reklam mı hocam?” ifadeleriyle dikkat çekti. Bu durum, sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki aldı. Birçok kişi, Kaya’nın protestoya değil, yalnızca markasının görünürlüğüne odaklandığını savunarak eleştirilerde bulundu. Tepkilerin artmasının ardından Hazal Kaya, bir açıklama yaparak paylaşımının yanlış anlaşıldığını belirtti.

AÇIKLAMA VE FARKLI GÖRÜŞLER

Kaya, “Alanın görünürlüğünü ufak bir şakayla kendimce desteklemek istemiştim, sanırım yanlış anlaşıldı. Rimeliniz akmasın, ayağınıza taş değmesin” şeklinde bir açıklama yaparak yaptığı esprinin niyetinin farklı olduğunu ifade etti. Hazal Kaya’nın paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları arasında çeşitli görüşler doğurdu. Bazı kullanıcılar, Kaya’nın açıklamasını yeterli bulurken, diğerleri ünlü oyuncunun protesto hareketine daha duyarlı bir yaklaşım sergilemesini beklediklerini dile getirdi. Sosyal medyada, “Biri şu kadını durdursun artık yetti”, “Hazal Kaya biz gülmedik haberin olsun”, “Eylemler üzerinden reklam yapıp para kazanma peşinde.” şeklinde yorumlar yapıldı.