Hazar Ergüçlü ve Efe Çelik’in İlişkisi

DİZİDEKİ PERFORMANSI VE ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

İnci Taneleri dizisinde ‘Dilber’ karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü, oyunculuğu ve özel yaşamıyla sürekli magazin gündeminde yer alıyor. Şu an bir yıldır DJ Artz ismiyle tanınan Efe Çelik ile birlikte olan Ergüçlü, Instagram hesabında zaman zaman aşk dolu karelerine yer veriyor.

AŞK DOLU ANLARINI PAYLAŞTI

Son olarak, Hazar Ergüçlü ve sevgilisi güzel hava eşliğinde keyifli anlar yaşarken, bu anları videoya alarak “Maşallah deyin” notuyla paylaştı. Önceki gün düzenlenen bir söyleşide muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ergüçlü, “Evliliğe bakış açınız nasıl?” sorusuna, “Evlilik doğru kişiyle kesinlikle olabilir gözüyle bakıyorum” şeklinde bir yanıt verdi.

EFE ÇELİK HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

“Efe Çelik doğru isim mi?” sorusuna ise “Bence doğru” diye cevap vererek, sevgilisi hakkında düşüncelerini paylaştı. Hazar Ergüçlü, “Çok centilmen bir insan. Çok emek veriyoruz, çok seviyoruz birbirimizi. Birbirimize karşı çok özenli davranıyoruz” şeklinde sözlerini sonlandırdı.