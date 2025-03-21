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Hazarbaba Yolu Kaya Düşmesiyle Kapatıldı

HIZLI MÜDAHALE İLE YOL TRAFİĞE AÇILDI

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde Hazarbaba Kayak Merkezi yoluna düşen bir kaya parçası, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda kaldırıldı ve yol tekrar trafiğe açıldı. Bu durum, sürücüler için önemli bir tehlike oluşturmuştu. Yetkililer, olası kaya düşmelerine karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

TEHLİKE ORTADAN KALKTI

Sivrice’deki olayın ardından, Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri derhal bölgeye yönlendirildi. Kazıcı yükleyici kullanarak gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, kaya parçası yoldan temizlendi ve ulaşım güvenli bir şekilde sağlandı. Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunmaya devam ederken, bölgedeki yol güvenliği çalışmalarının sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

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