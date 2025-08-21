Hazerfan Aktaş, Malazgirt Etkinliklerini İnceledi

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI MALAZGİRT ZAFERİ ETKİNLİKLERİ İÇİN İNCELEMELER YAPTI

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenecek etkinlikler öncesinde hazırlık alanlarını ziyaret etti. 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’na helikopterle ulaşan Aktaş’ı, Muş Valisi Avni Çakır ve Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram karşıladı.

ETKİNLİKLER İÇİN DETAYLI İNCELEMELER YAPILDI

Milli parkta gerçekleştirilen toplantıda, Vali Çakır’dan etkinliklerle ilgili bilgi alan Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşlara hitap edeceği alanlarda da incelemelerde bulundu. Bu incelemelere, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Murat Bulut, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Melikünnas Özkaya ile diğer kurum amirleri de katıldı.