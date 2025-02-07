Hazine 2,5 Milyar Dolarlık Tahvil İhraç Etti

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI, TAHVİL İHRAÇ ETMEK İÇİN YETKİ VERDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 Şubat 2025 tarihinde Citi, Goldman Sachs, JP Morgan ve Societe Generale’e yetki vererek tahvil ihracını başlattı. Aynı gün tamamlanan ihraç, 12 Şubat 2032 vadeli olarak kayıtlara geçti. Tahvilin kupon oranı %7,125, getiri oranı ise %7,2 olarak belirlendi. Elde edilen 2,5 milyar dolarlık finansman, 12 Şubat 2025 tarihinde bakanlık hesaplarına geçecek. Bu işlemle birlikte Türkiye, yılın ilk uluslararası borçlanmasını gerçekleştirmiş oldu.

YATIRIMCI İLGİSİ VE TALEP DURUMU

Yatırımcı ilgisinin son derece yüksek olduğu tahvil ihracı, beklenenin üç katına yakın bir talep aldı. İhraç edilen tahvillerin bölgesel dağılımı, uluslararası yatırımcıların Türkiye ekonomisine olan ilgisinin sürdüğünü göstermektedir. Bu tahvil ihracı, Türkiye’nin son 7 yılda gerçekleştirdiği en düşük prim farkına sahip konvansiyonel tahvil ihracı oldu.

Benzer vadedeki ABD Hazine tahvilleri üzerine eklenen 287,9 baz puanlık fark, Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki borçlanma maliyetinin azaldığını gösteriyor. Finans uzmanlarına göre, bu ihraç Türkiye’nin risk priminde iyileşmeye işaret eden önemli bir gelişme. Özellikle uluslararası yatırımcıların artan ilgisi, Türkiye’nin dış finansman kaynaklarına daha uygun maliyetlerle erişim sağlayabileceğini gösteriyor.