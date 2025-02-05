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Ekonomi

Hazine 4 Bankaya Tahvil İhracı Yetkisi Verdi

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HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI YETKİ VERDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ABD doları cinsinden 2032 vadesi olan bir tahvil ihraç etme konusunda yetki sağladı. Bakanlıktan gelen açıklamaya göre, 2025 yılı dış finansman programı kapsamında ABD doları cinsinden yapılacak 2032 vadeli tahvil ihracı için Citi, Goldman Sachs, JP Morgan ve Societe Generale bankalarına yetki verildi.

İLK GETİRİ BEKLENTİSİ %7,5

Hazine’nin tahvil ihracında beklenen ilk getiri oranı %7,5 seviyesinde belirlenmiş durumda. Bu gelişme, dış finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kaynak: Foreks

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