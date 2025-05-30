Hazine Bakanı Bessent, Akazawa ile görüştü

TOPLANTI DETAYLARI

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Japonya’nın Ekonomik Canlanma Bakanı Ryosei Akazawa ile bir araya geldi. İlgili kurumdan yapılan açıklamada, Bessent ve Lutnick’in Akazawa ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair bilgiler verildi.

İLETİŞİMİN ÖNEMİ

Açıklamada, Hazine Bakanı Bessent’in adil ve karşılıklılık esasına dayalı ticaret konusundaki iletişimi için Akazawa’ya teşekkür ettiği bilgisi yer aldı. Bessent, toplantıda tarifeler ve tarife dışı önlemler üzerinde durulmasının, yatırımların artırılması ve ekonomik güvenlik ile ortak endişeler hakkında ortak çalışmaların önemini vurguladı.

İKİLİ İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Aynı zamanda Bessent’in, ABD ile Japonya arasındaki güçlü ikili ilişkileri bir kez daha teyit ederek, iki ülke arasında birçok ekonomik konuda sürdürülmekte olan çalışmalar için devam eden görüşmelere dikkat çektiği aktarıldı.