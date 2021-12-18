Hazine Bakanı: Ekonomide hızlı bir toparlanma olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomide çok hızlı bir toparlanma yaşanacağını bildirdi.

Türkiye’nin Çin veya Güney Kore ile kıyaslanmasının doğru olmadığını belirten Bakan Nureddin Nebati ‘Türk modeli’ olarak nitelendirdiği yeni ekonomi politikasıyla çok hızlı bir şekilde toparlanma olacağını kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ‘Türk modeli’ olarak nitelendirdiği yeni ekonomi politikasıyla çok hızlı bir şekilde toparlanma olacağını söyledi. TBMM Genel Kurulundaki 2022 Bütçe görüşmelerinde CHP sözcüleri, Nebati’nin ekonomi eğitimi almadığını ve ekonomi bilgisi olmadığını iddia etti.

Yeni ekonomi modeli ve kendisine yönelik eleştirileri cevaplayan Nureddin Nebati, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olduğunu, ekonomi politikaları ve kamu maliyesi derslerini de çok saygı duyduğu CHP üyesi Burhan Şenatalar’dan aldığını hatırlattı. Nebati “Ondan öğrendim, onun öğrettikleriyle de hareket ediyorum ve biliyorum ki bugün öne sürdüğümüz ‘Türkiye modeli’ diye beğenmediğiniz modelin önemli ipuçlarını, Burhan Hoca şöyle elini açarak ‘Kamu maliyesini anlayan ülkeyi iyi yönetir’ derdi, ona layık olmaya çalışıyorum” dedi.