Hazine Bakanı Görüşme Yaptı. İşbirliği Vurgulandı

TOPLANTILARDAKİ İLİŞKİLER

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati ile bir araya geldi. Bakanlığın yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’nun, şubatta Endonezya’daki “Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi”nde ve nisanda Ankara’da yapılan toplantılarda ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik ortak bir vizyon belirledikleri aktarıldı.

İKİLİ EKONOMİK İLİŞKİLER

Bu bağlamda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in dün Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati ile Bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, “Görüşmede, küresel ve bölgesel makroekonomik gelişmelerin yanı sıra ikili ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ele alınmıştır” ifadesi yer aldı. Taraflar, savunma sanayisi, yüksek katma değerli üretim, yapay zeka, dijital ekonomi ve üçüncü ülkelerde ortak projeler gibi alanlardaki işbirliğinin önemini özellikle vurguladı.

KAPSAMLI TEMASLAR

Görüşmede en kısa sürede Türkiye veya Endonezya’da daha kapsamlı temasların gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kalındığı da açıklandı. Bu temasların, ikili ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağı düşünülüyor.