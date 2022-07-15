Hazine Bakanı Nebati, Twitter’dan paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında 15 Temmuz’a dair mesaj verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Nebati, şu ifadeleri kullandı:

“#TürkiyeAşkına karanlığı aydınlık bir sabaha ulaştıran; azmi, dirayeti ve fedakarlığı ile ülkemizin geleceğine pranga vurmak isteyenlere unutulmayacak bir ders veren kahraman bir milletin muzaffer olduğu gündür #15Temmuz.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin sarsılmaz iradesinin nişanesi olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü kutlarken kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”