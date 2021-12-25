Hazine Bakanı’ndan döviz kuru açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, döviz kurundaki düşüş ve ekonomik gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Nureddin Nebati “İthalat bağımlılığını azaltacak, üretimde katma değeri artıracak teknolojik ürünlerin üretilmesi gerekiyor. Bu sektörler ile TOGG, çip ve savunma sanayiinde faaliyet gösteren stratejik firmalar desteklenecek” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kızılcahamam’da AK Partili belediye başkanlarına yaptığı sunumda yeni ekonomi modeli ve “kur korumalı TL vadeli mevduat” hesabının detaylarını anlattı.

Edinilen bilgilere göre Bakan Nebati, sunumunda döviz kurunun düşmesiyle beraber fiyatları indirmeyenlere tepki göstererek “Jet hızıyla çıkardılar fiyatları, öyle yamaç paraşütüyle gezer gibi ortalıkta dolanmasınlar. Fiyatlar, aşağı hızlı bir şekilde inecek. Yoksa geliyor gelmekte olan… Hazine ve Maliye’nin sopası!” dedi. Yeni ekonomi modelinin Türkiye’ye özgü olduğunu, bununla yüksek büyüme ve düşük cari açığın hedeflendiği belirten Nebati “Üretime dayalı ihracat öncelikli modelin orta ve uzun vadede başarı sağlayabilmesi için öncelikle makroekonomik istikrarın korunması gerekiyor. Ekonomi politikaları daha şeffaf ve öngörülebilir olacak. Dengeli ve sürdürülebilir bir maliye politikası uygulanacak. Piyasalardaki oynaklığın azaltılmasına yönelik olarak gereken makro-ihtiyati tedbirler alınacak. Piyasa beklentilerini iyileştirerek reel sektörün önünü daha net görmesi sağlanacak” diye konuştu.

ÖRNEKLERLE ANLATTI

Bakan Nebati’nin sunumunda, kur korumalı TL vadeli mevduat hesabıyla ilgili örnek bir tablo gösterdiği de öğrenildi. Örnek tablo ile; 100 bin TL yatıran bir müşterinin 3 bin 490 TL mevduat geliri elde ettiği, dövize yatırması durumunda ise parasının 110 bin lira olacağı, bu sebeple aradaki 6 bin 510 TL’nin Merkez Bankası tarafından ödeneceği anlatıldı.

Bakan Nebati, Türkiye’nin ihracat kapasitesinin olduğunu ve doğrudan yabancı çeken bir merkez hâline geleceğini ifade etti. Yastık altında tahmini 5 bin ton altının olduğunu, bu doğrultuda toplamda 280 milyar doların ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiğini aktaran Bakan Nebati “Cari açığı azaltmak için de özellikle sanayi ara malı girdilerinde ithalat bağımlılığını azaltacak, üretimde katma değeri artıracak teknolojik ürünlerin üretilmesi gerekiyor. Küresel ölçekte talep gören ya da görmesi beklenen ürün ve hizmetler üreten sektörler ile TOGG, çip ve savunma sanayiinde faaliyet gösteren stratejik firmalar desteklenecek” ifadelerini kullandı.