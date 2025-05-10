Hazine Ekonomi Destekle Üretim Artacak

DEĞİŞİKLİK VE DAYANIKLILIK VURGUSU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sanayi üretiminde geçen yılın son çeyreğinde başlayan toparlanma bu yılın ilk çeyreğinde devam etti. Üretim çeyreklik yüzde 1,8, takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 0,7 arttı” şeklinde açıklama yaptı. Küresel ekonomideki belirsizlikler ve korumacı eğilimlere rağmen ekonominin yapısının güçlü kalmasını beklediğini belirtti.

ÜRETİM VE İHRACATIN GÜÇLÜ OLACAĞI BEKLENTİSİ

Bakan Şimşek, “Küresel ekonomideki belirsizlikler ve korumacı eğilimlere rağmen ekonomimizin yapısı, dış ticaretteki avantajlarımız, düşük emtia fiyatları ve güçlü desteklerimizle birlikte üretim ve ihracatın dayanıklılığını korumasını bekliyoruz” dedi. Sanayinin teknoloji ve çevre odaklı dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayarak, bu değişim ile rekabet gücünün iyileştirileceğinin altını çizdi.