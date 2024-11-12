Hazine, Tahvil İhalesinde 19 Milyar TL Satış Yaptı

HAZİNE TAHVİL İHALESİNDE BÜYÜK SATIŞ REALİZE ETTİ

Hazine, gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde net 19 milyar 604,1 milyon TL’lik satış yapıyor. İhale öncesinde yapılan 11 milyar TL ROT satışı ile birlikte toplam satış rakamı 30 milyar 604,1 milyon TL seviyesine ulaşıyor. Hazine, TL cinsinden 5 yıl vadeli sabit kuponlu bir ihale organize ediyor. İhalede gelen toplam teklif miktarı ise 30 milyar 37,5 milyon TL oluyor.

İHALE SONUÇLARI VE FAİZ ORANLARI

Satışların nominal tutarı 20 milyar 15,8 milyon TL olarak gerçekleşiyor. Yeniden satışı yapılacak tahvilin bileşik faizi, en düşük %34,38, ortalama %35,41 ve en yüksek %36,54 seviyesinde oluşuyor. Basit faiz oranı ise ortalama %32,73 olarak belirleniyor. Tahvilin minimum fiyatı 97.701 TL, ortalama fiyatı ise 97.943 TL seviyesinde gözlemleniyor.

İHRAÇ VE İTFA TARİHLERİ

Tahvil ihalesinde satılan kağıtların ihraç tarihi 13 Kasım 2024 Çarşamba günü belirleniyor. Tahvilin itfa tarihi ise 12 Eylül 2029 olarak kaydediliyor.