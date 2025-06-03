Hazine Ve Maliye Bakanı Açıkladı

SU ALTYAPISINDA MODERNİZASYON

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamalarda, “Sulama altyapısının modernizasyonu için Dünya Bankası’ndan sağladığımız finansman 1 milyar avroyu aştı” dedi. Sosyal medya üzerinden enerji gibi sektörlerde alınan arz yönlü tedbirlerle ilgili bilgiler paylaşan Bakan Şimşek, tarım sektöründeki fırsatları değerlendirmeye yönelik süreçler hakkında da bilgilendirme yaptı.

AMACIMIZ GIDA GÜVENLİĞİ

Bakan Şimşek, bu projelerin amacını belirterek, “Tarım sektöründeki potansiyeli değerlendirmek, gıda arz güvenliğini güçlendirmek ve fiyat istikrarına katkı sağlamak amacıyla sulamada kamu altyapı yatırımlarını önceliklendiriyoruz” şeklinde konuştu. Bunun yanı sıra, dezenflasyon sürecinin sadece talep yönlü politikalarla desteklenmediğini, gıda, konut ve enerji gibi alanlarda uygulanan arz yönlü tedbirlerle de bu sürecin desteklendiğini ifade etti.