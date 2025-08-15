Haberler

Hazine Ve Maliye Bakanı Beklentileri Açıklama Yaptı

ENFLASYON BEKLENTİLERİNİN DÜŞMESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinin zamanla Merkez Bankası’nın tahminlerine daha da yaklaşacağını duyurdu. Bakan, bu konuya ilişkin olarak sosyal medya üzerinden piyasa katılımcıları anketinin verilerini paylaştı.

PİYASA BEKLENTİLERİNİN GERİLEMESİ

Bakan Şimşek, “Piyasanın 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri geriliyor. Gerçekleşmelere duyarlı olan beklentilerin, enflasyon düştükçe Merkez Bankası tahminlerine daha da yakınsamasını öngörüyoruz. Bu sayede azalan katılıklar dezenflasyona ilave destek sağlayacaktır” şeklinde açıkladı.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Hazırlanıyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp düzenliyor. Takım, üçüncü gününde teknik antrenmanlara başladı ve sezona iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.
Batman 3 Yeni Otobüs Ekledi

Batman Belediyesi, şehir içi ulaşımı güçlendirmek için filosuna 3 körüklü otobüs kattı. Vali Canalp, bu araçların hijyen ve konfor standartlarını yükselttiğini açıkladı.

