Hazine Ve Maliye Bakanı, Büyümeyi Destekliyor

DEZENFLASYON SÜRECİNDEKİ TEDBİRLER

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Dezenflasyon sürecinde ortaya çıkabilecek etkilere yönelik gereken tedbirleri bütüncül bir yaklaşımla hızla devreye alıyor; yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekliyoruz.” açıklamasında bulundu. Bu sürecin önemine dikkat çeken Şimşek, uygulanan programın ekonomiyi nasıl etkileyeceğini vurguladı.

EKONOMİK GÖSTERGELER VE BÜYÜME ORANI

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “İlk çeyrekte büyüme yıllık yüzde 2 olarak gerçekleşti” ifadelerini kullandı. Ayrıca, cari açığın milli gelire oranının yıllık yüzde 0,9 ile sürdürülebilir seviyesini koruduğunu belirtti. Dezenflasyon süreci kapsamında atılacak adımların ekonomiyi güçlendireceğini belirten Şimşek, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendirildiğini ifade etti.