Hazine Ve Maliye Bakanı, Denetimleri Sürekli Yapacak

BAKAN ŞİMŞEK’İN VERGİ DENETİMLERİNE YAKLAŞIMI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir programa katıldığı esnada vergi vermeyen kazanımların kendilerinin radarındaki önemli konulardan biri olduğunu belirtti. Şimşek, ekiplerin güçlendirilmesiyle birlikte, tüm Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), hal ve şehirlerin giriş-çıkışlarında Maliye’nin sürekli bir varlık göstereceğini ifade etti. “Şu saatte gideyim değil, kalıcı mekân kuracağız” şeklinde bir açıklama yaptı.

GELECEK YIL BAŞINDAN İTİBAREN SÜREKLİ DENETİM

Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre bu sistemin uygulanmaya başlandığı duyuruldu. Vergi denetim ekipleri, geçmişte gerçekleştirdikleri OSB ya da yol denetimlerini, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren kalıcı hale getirecek. Belirtilene göre, bu tarihten itibaren 184 OSB’de toplam 50 bin denetim gerçekleştirilmiş ve 30 bin tutanak tutulmuş. Yol denetimlerinde ise 35 bin denetim gerçekleştirilmiş. Geçmişte sıkça ziyaret edilen OSB’lere artık neredeyse her gün gidildiği ifade ediliyor. İstanbul’da, 18 kapısı olan bir OSB’de kapsamlı bir denetim gerçekleştirildiği de bildirildi.

KAYITDIŞILIĞIN ENGELLENMESİ AMAÇLANIYOR

OSB ve yollarda gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan kamyonlarda sevk irsaliyesi ve fatura kontrolü yapılıyor. Belge eksikliği durumunda tutanak tutulmakta ve bir envanter oluşturulmakta. Uzmanlar, “Bir kamyon durdurulduğunda içinde domates varsa kimden alındığı, kime götürüldüğü soruluyor. Götürülen firmaya da ne amaçla kullanacağı soruluyor” açıklamasında bulundu. Bu sayede, sadece yolda durdurma işlemi yapmakla kalmayıp zincirleme kayıtdışılığının engellenmesi hedefleniyor. Yollardaki denetimlerde, fatura ve sevk irsaliye kontrolü sayesinde kayıtdışılığın önlenmesi amaçlanmakta. Ayrıca, yollarda denetim için yaklaşık 6 ay önce Karayolları Genel Müdürlüğü ile bir protokol imzalandığı kamuoyuna yansıdı. Maliye ekiplerinin tartım yapılan yerlerde vergi denetimi gerçekleştirdiği bilgisi de edinildi.